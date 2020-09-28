Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Bursa ve Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu
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Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Bursa ve Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

28.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:22
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Bursa ve Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Bursa'nın bazı ilçeleri ile Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Bursa'nın bazı ilçeleri ile Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

İnce, Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Bursa'nın Orhangazi, Gemlik ve Nilüfer ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti

Balıkesir'e geçen İnce, kent merkezindeki Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay caddelerinde beraberindekilerle gezdi.

Muharrem İnce, Kurtdereli Mehmet Pehlivan Heykeli önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de olduğum için söylemiyorum, sadece Balıkesir düzgün planlansın, hayvancılık, tarım, turizm burası bir Hollanda olur. Sadece Balıkesir, Türkiye'ye bakabilir." dedi.

Memleket Hareketi'ne destek çağrısında bulunan İnce, daha sonra Manisa'ya geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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