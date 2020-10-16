Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Bayburt'ta
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Bayburt'ta

16.10.2020 13:07 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:43
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Bayburt'ta

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Bayburt'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Bayburt'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

4 Eylül'de Sivas'ta başlattığı "Bin Günde Memlekete Hareketi" programı kapsamında Bayburt'a gelen İnce, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, Memleket Hareketi olarak Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını söyledi.

Türk lirasının yıl başından itibaren yüzde 35 değer kaybettiğini öne süren İnce, "Bu derin bir yoksullaşma demektir. Bayburt'ta tabii bundan nasibini alıyor. 2 bin 237 lira kişi başına olan gelir. Bu büyük bir yoksulluk demektir. ve bu bölgede hayvancılığı geliştirmiyorlar. İş sahaları gelişmiyor." dedi.

Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren İnce, ardından otobüsle caddedeki vatandaşları selamladı.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Bayburt'ta
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Bayburt'ta
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Bayburt'ta

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Sergey Lavrov Meral Akşener Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Yekta Kopan Yasmin Erbil Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Fatih Terim Mahmut Tekdemir Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Dava Türk Ekim Genç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Bayburt'ta - Bayburt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 13:43:51. #1.14#
title