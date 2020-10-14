Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Ardahan'da
14.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:48
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ardan'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ardan'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Ardahan'a gelen İnce, Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret etti.
Ziyaret sonrası Kongre Caddesi'ndeki esnafla bir araya gelen İnce, programının ardından kentten ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh