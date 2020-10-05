Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray'ı ziyaret etti
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Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray'ı ziyaret etti

05.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:56

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Aksaray'a gelen İnce, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

İnce, ziyaret sonrasında gazetecilere, memleketi karış karış gezmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Aksaray'da kişi başına gelirin 2 bin 96 lira olduğunu ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Bundan 10 sene önce 'Türkiye orta gelir tuzağına düştü' diye feryat ediyorduk. Artık Türkiye orta gelir tuzağında da değil. Düşük gelir tuzağında. Düşük gelir sarmalına girmiş durumda Türkiye. İnsanlar, çiftçi, besici, hayvancı ve emekli herkes perişan halde. Memlekette uğraştığımız işlere bakın. GATA'da bir başhekim yardımcısı... Hiç geçmişten ders almıyoruz. Geçmişte FETÖ'den ders almadıkları belli. Yakında yine 'kandırıldık' diyecekler. Böyle çağdışı kafalarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Türkiye'nin umuda, insanların gülmeye ihtiyacı var. Herkesin suratı asık durumda. Ne yazık ki Türkiye'yi yönetenler bunların farkında değil."

İnce, demir yolunun biran önce Aksaray'a yapılması gerektiğini kaydetti.

Vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren İnce, daha sonra Niğde'deki programı için kentten ayrıldı.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray'ı ziyaret etti
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray'ı ziyaret etti
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray'ı ziyaret etti
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray'ı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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