Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek ifade verdi
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Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek ifade verdi

AK Partili 6 milletvekilinin suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında "İftira" suçundan soruşturma başlatılan eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek ifade verdi.

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek ifade verdi
16.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:00
AK Partili 6 milletvekilinin suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında "İftira" suçundan soruşturma başlatılan eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek ifade verdi. İfadesinin ardından basın açıklaması yapan Çiçek, "Biz önergeye imza atan 6 vekil FETÖ'cü demiyoruz. Buradan başlayın soruşturmaya diyoruz" dedi.

FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un ardından Dursun Çiçek'in de ifadesi alındı. Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, avukat kızı İrem Çiçek ile birlikte talimat yoluyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADESİ ALINDI

"Şüpheli" sıfatıyla ifade veren Çiçek, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" kapsamında açıklama yaptığını, açıklamada "25 Haziran 2009 günü askerlerin sivil yargıda yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin olağan yasalaşma sürecine aykırı olarak 13 dakikada gece yarısı saat 01.00'da mecliste çok az sayıda milletvekilinin olduğu zamanda dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Bakan Yardımcısı İbrahim Okur tarafından alelacele geçirildiğinin" işaret edildiğini, kendisinin de bu yasadan faydalanan özel yetkili savcılar Zekeriya Öz, Fikret Seçen gibi firari olan FETÖ savcıları tarafından üç kez tutuklandığını belirtti.

"KİMSEYE İFTİRA ATMAK GİBİ BİR KASTIMIZ OLMAZ"Çiçek, "Şahsımın 5 yıla yakın cezaevinde maddi ve manevi işkence görmesine, mesleki kariyerimin sona ererek cezaevinde emekli olmama, sağlığımın, aile yaşantımın işkenceye gönüşmesine neden olan süreç bu önergeyle başlamıştır. Bizim iddiamız önergede imzası olan siyasetçilerin FETÖ'cü olduğu değildir. FETÖ'nün siyasi ayağının soruşturulmasına söz konusu önergeyi hazırlayanlardan başlanması hususunda cumhuriyet savcılarına ışık tutmaktır. Yıllarca iftiraya maruz kalmış ve mağdur olmuş bir cumhuriyet aydının olarak kimseye iftira atmak gibi bir kastımız olmaz. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Dursun Çiçek, ifade vermesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere FETÖ suç örgütünün yargı ve siyasi ayağı hakkında dava açılması için suç duyurusunda bulundu.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTIDursun Çiçek, ifadesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı. Çiçek, "Hukuk ve adalet mücadelemiz devam ediyor. Biliyorsunuz FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili önceki dönem Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un bir açıklaması üzerine 25-26 Haziran gecesi meclis tutanaklarını inceleyerek Anayasa'ya aykırı önergeyi, askerlerin askeri mahkemeler yerine FETÖ'nün hakim olduğu özel yetkili mahkemelere teslim edilmesi süreciyle ilgili bir suç duyurusu hazırlamıştık. Bununla ilgili basındaki paylaşımlarımız nedeniyle, önergede imzası olan 6 vekil sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla hakkımızda 'iftira' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundular. O konuda ifade verdik" dedi.

"6 VEKİL FETÖ'CÜ DEMİYORUZ"Cumhuriyet aydını olarak yaklaşık 5 yıl hapiste yattığını söyleyen Çiçek, "Bizim kimseye iftira atma gibi bir amacımız olmaz, bunu vurguladık. İkinci bir mağduriyet yaratılmaması konusunda hakkımızda bir an önce takipsizlik kararı verilmesini istedik. Biz önergeye imza atan 6 vekil FETÖ'cü demiyoruz. Buradan başlayın soruşturmaya diyoruz. Aslında orda da bir FETÖ'cü var, yani dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in arkasında İbrahim Okur var. İbrahim Okur, FETÖ itirafçısıdır, tescillidir yani" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET SAVCILARINA YOL GÖSTERİYORUZ"Dursun Çiçek, "İbrahim Okur'a bu çalışmayı kimin yaptığı, Zekeriya Öz'ün, Mehmet Ali Pekgüzel'in bunun neresinde olduğu söylenirse, bunlar sorulursa FETÖ'nün siyasi ayağına çok kısa sürede ulaşırız. Biz kimseyi suçlamıyoruz, sadece Cumhuriyet savcılarına yol gösteriyoruz. İlker Paşa'nın tanıklığı çok önemli, o açıdan bu yeni delille değerlendirerek Cumhuriyet savcılarının FETÖ'nün siyasi ayağını soruşturmaya buradan başlamasını dedik" şeklinde konuştu.

"BU SÜRECİ HER YÖNÜYLE SORUŞTURMAMIZ LAZIM"Yasanın bir an önce geçtiğini öne süren Çiçek, akabinde Cumhuriyetçi, Atatürkçü, aydın birçok subayın tasfiye edildiğini ve FETÖ'cülerin önünün açılarak 15 Temmuz'un taşlarının döşendiğini ifade etti. Çiçek, "Milletçe yeni 15 Temmuz gibi karanlık gecelerin yaşanmasını istemiyorsak bu süreci her yönüyle soruşturmamız lazım. Türk millet böyle istiyor" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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