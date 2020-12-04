Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı hakkında hapis istemi
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Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı hakkında hapis istemi

04.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:14
Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı hakkında hapis istemi

Maltepe'de, 23 yaşındaki kadına bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K.

Maltepe'de, 23 yaşındaki kadına bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. hakkında, "cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 yaşındaki Z.Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, müşteki Z.Y ile aynı kafede çalışan şüpheli U.K'nin yaklaşık 1,5 ay sonra işten ayrıldığı belirtilerek, müşteki ve şüphelinin daha önceden arkadaş ortamında da görüştükleri anlatıldı.

Suç tarihinde şüpheli U.K'nin müşteki Z.Y'nin iş yerine gelerek akşam saatlerinde Maltepe'de bir kafede buluşmayı teklif ettiği, sonrasında da buluştukları belirtilen iddianamede, söz konusu kafede şüpheli ve müştekinin yaklaşık yarım saat kadar baş başa oturdukları aktarıldı.

Yarım saat sonra müşteki Z.Y'nin kalmak istediği, şüpheli U.K'nın da kalması için ısrar ettiği ifade edilen iddianamede, bu durumdan rahatsız olan müştekinin gitmek için ayağa kalktığı sırada şüpheli U.K'nin müştekiyi kendisine doğru çektiği, müştekinin de kendisini kurtarmak için masada bulunan bardakla şüphelinin kafasına vurduğu anlatıldı.

İddianamede, şüpheli U.K'nin öfkeyle müşteki Z.Y'yi saçından sürükleyerek tuvalete götürüp dövdüğü, daha sonra da cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin yalvaran ve bağıran müştekiye vurmaya devam ederek, "bağırma seni burada kimse duymaz. Kapıda kilitli" dediği ve Z.Y'nin boğazını sıkarak tehdit ettiği kaydedildi.

Müştekinin şüphelinin elinden kurtulabilmek için yaşananları kimseye anlatmayacağını söylediği ve şüphelinin eyleminin yaklaşık 1-1.5 saat sürdüğü anlatılan iddianamede, olayın ardından şüphelinin koltukta bulunan kanları bezle sildiği bilgisi yer aldı.

Adli Tıp Kurumu İstanbul Anadolu Şube Müdürlüğü'nün raporuna göre, müşteki Z.Y'nin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı kaydedilen iddianamede, şüpheli U.K'nin üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi.

İddianamede, bu kapsamda şüpheli U.K'nin "nitelikli cinsel saldırı", "nitelikli, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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