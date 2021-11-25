Eski CHP'li Aksoy: "CHP, şirazeden çıkmıştır" - Haberler
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Eski CHP'li Aksoy: "CHP, şirazeden çıkmıştır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Eski CHP'li Aksoy:

Memleket Partisi Kırşehir programına katılan eski CHP Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'nin şirazeden çıktığını söyledi.

KIRŞEHİR (İHA) - Memleket Partisi Kırşehir programına katılan eski CHP Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'nin şirazeden çıktığını söyledi.

Memleket Partisi Karabük Milletvekili, eski CHP milletvekili Avni Aksoy, partisinin Kırşehir teşkilatında düzenlenen programda eski partisi hakkında sorulan bir soru üzerine açıklamalarda bulundu. Milletvekili Avni Aksoy, "CHP'den 3 milletvekili istifa ettik. CHP, Atatürk yolundan saptı, şirazesinden de çıktı. Terörle arasına mesafe koymamıştır, HDP'ye doğru yaklaşmıştır. Memleket Partisinde Atatürk ile sorunu olmayacak, terör örgütlerine karşı olacak, liyakatsiz iş yapmayacak, siyasette zenginleşme olmayacak, kadın ve çocuk haklarına da saygılı olacak" diye konuştu. - KIRŞEHİR

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