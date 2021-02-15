Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz, partisinden istifa etti
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Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz, partisinden istifa etti

15.02.2021 20:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:35
Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz, partisinden istifa etti

Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz, partisinden istifa ettiğini, bundan sonraki siyasi yaşantısına Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nde devam edeceğini bildirdi.

Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz, partisinden istifa ettiğini, bundan sonraki siyasi yaşantısına Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nde devam edeceğini bildirdi.

Oğuz, yaptığı yazılı açıklamada, CHP yönetiminin ülke sorunlarına çözüm üretmekten uzak olduğunu savundu.

CHP'nin bugün, kurucusunun adını söyleyemeyenler tarafından yönetildiğini iddia eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Parti üst yönetimi tarihin kendilerine yüklediği sorumluluktan çok uzakta bu duruma sessiz kalıp durumun parçası olmaktadır. Bu yönetim anlayışına karşı duran ve onu değiştirmek isteyen partililer cezalandırılmakta ya da siyasi mevta haline getirilmektedir. Demokratik olarak parti içerisinde bir mücadeleye girmenin önü kapatılmış, yeni siyasetçilerin yetişmesi engellenmiştir. Ülke menfaatlerini korumak yerine düşmanımın düşmanı dostum anlayışına bürünmüş, milli birlik ve beraberliğimizi tehdit edici düzeye getirmiştir. Tüm bu nedenlerden dolayı CHP'den ayrılıyorum. Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalmayı ve bu yolda yürümeyi koşulsuz amaç edinen Muharrem İnce'nin önderliğinde başlatılan Memleket Hareketi'nde siyasi hayatıma devam edeceğimi tüm kamuoyuna duyuruyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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