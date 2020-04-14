Eski CHP il yöneticisi Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri eski il yönetiminde yer alan bir kişi, sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
14.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:00
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri eski il yönetiminde yer alan bir kişi, sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, CHP eski il yönetiminde yer alan M.Ö. (60), sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret etti. İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ö.'yü evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ö., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA