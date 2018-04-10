Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın Sağlık Durumu

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavi sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiği, sağlık durumunun günden güne daha iyiye gittiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Baykal'ın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü hatırlatıldı.

Fizik tedavisi, aktif katılımı ile devam eden Baykal'ın sağlığının iyi durumda olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu an için hayati herhangi bir durum mevcut değildir. Günlük aktivitelerini yerine getirebilmektedir. Sayın Baykal'ın tedavi süreci başarılı bir şekilde devam etmekte, sağlık durumu günden güne daha iyiye gitmektedir."