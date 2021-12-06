Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım vefat etti - Haberler
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Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım vefat etti

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım vefat etti

Eski CHP Genel Başkan Yardımcılarından Emel Yıldırım (62) yaşamını yitirdi.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Eski CHP Genel Başkan Yardımcılarından Emel Yıldırım (62) yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım bugün evinde fenalaştı.

Hastaneye kaldırılmak istenen Yıldırım yolda hayatını kaybetti.

Emel Yıldırım'ın cenazesi yarın Karşıyaka'daki Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

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AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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