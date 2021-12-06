Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım vefat etti
Eski CHP Genel Başkan Yardımcılarından Emel Yıldırım (62) yaşamını yitirdi.
KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Eski CHP Genel Başkan Yardımcılarından Emel Yıldırım (62) yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım bugün evinde fenalaştı.
Hastaneye kaldırılmak istenen Yıldırım yolda hayatını kaybetti.
Emel Yıldırım'ın cenazesi yarın Karşıyaka'daki Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir
Valilik, Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" dedi, CHP'den yanıt gecikmedi: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür
Mersin mitinginin yankıları sürerken, Kılıçdaroğlu'nun ikinci durağı olması beklenen Kocaeli'de hazırlıklar başladı
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri