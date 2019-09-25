Eski Cezayir Cumhurbaşkanı'nın kardeşi ile istihbarat başkanlarına 15 yıl hapis cezası

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı'nın kardeşi ile istihbarat başkanlarına 15 yıl hapis cezası

Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika "ordu ve devlete karşı komplo kurmak" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski istihbarat başkanları Muhammed Medyen, General Osman Tartag ile İşçi Partisi Genel Sekreteri Louisa Hanun aynı cezayı aldı

25.09.2019 11:45
Eski Cezayir Cumhurbaşkanı'nın kardeşi ile istihbarat başkanlarına 15 yıl hapis cezası

Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika "ordu ve devlete karşı komplo kurmak" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Aynı davada yargılanan eski istihbarat başkanları Muhammed Medyen, General Osman Tartag ile İşçi Partisi Genel Sekreteri Louisa Hanun aynı cezayı aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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