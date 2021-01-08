Eski cezaevi kent müzesine dönüşüyor
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Eski cezaevi kent müzesine dönüşüyor

08.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:08
Eski cezaevi kent müzesine dönüşüyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan ve 2013 yılında kapatılan cezaevinin kent müzesine dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan ve 2013 yılında kapatılan cezaevinin kent müzesine dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gerede Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 1900'lerde inşa edilen Gerede Cezaevinin, Adalet Bakanlığının uygulaması kapsamında 2012 yılından itibaren mahkum almayarak 2013 yılında resmi olarak kapatıldığı belirtildi.

Cezaevinin artık ilçeye Gerede Kent Müzesi olarak hizmet vereceği aktarılan açıklamada, "Doğu Marmara Kalkınma Ajansından alınan yaklaşık 600 bin liralık hibe ve Belediye bütçesinden sağlanacak yaklaşık 600 bin lirayla gerçekleşecek projenin ilçenin prestij projelerinden olması bekleniyor. Çalışmalar kapsamında kent müzesinin yapılacağı alanda bulunan bahçe içerisinde renkli küp taşlar ile kilim dokuması işlemesiyle çevre düzenlemesi yapılıyor. Ayrıca alanda bulunan iki binada tadilat ve tamirat çalışmaları devam ediyor. Tadilat ve tamirat işlemleri kapsamında, 4 sergi salonu, kafeterya ve dolaşım sergi alanlarının bulunacağı müzede toplam 314 metrekarelik alanda tadilat yapılması ve 3 bin 424 metrekarelik arsanın açık alanlarının düzenlenmesi planlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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