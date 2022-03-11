ESKİ CEZAEVİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR YAKALANDI - Haberler

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ESKİ CEZAEVİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DÜZCE'de eski cezaevi binasına girerek bakır kablo ve metal parçaları çalan 3 şüpheli yakalandı.

DÜZCE'de eski cezaevi binasına girerek bakır kablo ve metal parçaları çalan 3 şüpheli yakalandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gece saatlerinde eski cezaevi binasına giren kişileri fark edenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, bina içerisinden bakır kablo ile kapı ve pencerelerdeki metal parçalarının sökülerek dışarıdaki bir kişiye atıldığını gördü. Dışarıda malzemeleri çuvala dolduran B.U. kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis, kapıyı açamayınca duvardan atlayarak bina içerisine girerek arama yaptı. Ekipler, 2 kişinin binanın arkasındaki duvardan atlayarak kaçtığını belirledi. Bina çevresinde yapılan aramada şüpheliler M.L. ile K.K. da yakalanıp, gözaltına alındı.

ESKİ CEZAEVİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR YAKALANDI

ESKİ CEZAEVİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR YAKALANDI

ESKİ CEZAEVİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR YAKALANDI

ESKİ CEZAEVİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR YAKALANDI

ESKİ CEZAEVİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR YAKALANDI

ESKİ CEZAEVİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cezaevi, Polis, Metal, Güncel, Haberler

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