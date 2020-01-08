ESKİ CEO'NUN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KAÇIŞ ANI (1)
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ESKİ CEO'NUN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KAÇIŞ ANI (1)

Eski (CEO) Carlos Ghosn'un, Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, yeni görüntüler ortaya çıktı.

08.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:41
ESKİ CEO'NUN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KAÇIŞ ANI (1)

Eski () Carlos Ghosn'un, 'dan 'a üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, yeni görüntüler ortaya çıktı. Atatürk Havalimanı'nda otomobille uçağın yanına getirilen Ghosn'un araçtan inerek uçağa yürüdüğü görülüyor. 

Fotoğrafta ise Ghosn'un saklandığı müzik kutusu görülüyor.

Görüntü Dökümü:

--------Uçakların görüntüsü

-Müzik kutusu


Kaynak: DHA
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