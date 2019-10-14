Eski Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu vefat etti

14.10.2019 12:26

Eski Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu hayatını kaybetti.

Tosyalıoğlu için yarın saat 11.00'de TBMM'de tören düzenlenecek. Arif Tosyalıoğlu'nun naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ilgaz'da 1928'de doğan Tosyalıoğlu, ticaretle uğraştı ve Ilgaz Belediye Başkanlığı yaptı. 14,15 ve 16'ncı Dönem'de Çankırı Milletvekili olarak Mecliste bulunan Tosyalıoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA