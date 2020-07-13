Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı
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Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı ani rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yuman eski Çankaya Belediye Başkan Doğan Taşdelen, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı
13.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:06

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı ani rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yuman eski Çankaya Belediye Başkan Doğan Taşdelen, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

1989-1999 yılları arasında iki dönem Çankaya Belediye Başkanlığı yapan ve mevcut Başkan Alper Taşdelen'in de babası olan Doğan Taşdelen, Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesinde Doğan Taşdelen için cemevinde ve Çankaya Belediyesinde tören düzenlendi. Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li milletvekilleri, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve merhumun yakınları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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