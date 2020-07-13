Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen için tören düzenlendi Eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen için Çankaya Belediye Başkanlığında düzenlenen tören Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in konuşması Cenazenin taşınması ANKARA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen için...

Eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen için Çankaya Belediye Başkanlığında düzenlenen tören Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in konuşması Cenazenin taşınması ANKARA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen için Çankaya Belediye Başkanlığında tören düzenlendi. Kaynak: AA