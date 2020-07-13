Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen için tören düzenlendi
Eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen için Çankaya Belediye Başkanlığında düzenlenen tören Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in konuşması Cenazenin taşınması ANKARA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen için...
13.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:02
Eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen için Çankaya Belediye Başkanlığında düzenlenen tören
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in konuşması
Cenazenin taşınması ANKARA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen için Çankaya Belediye Başkanlığında tören düzenlendi.
Kaynak: AA