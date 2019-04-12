Eski Çalışanına Tecavüz Suçlamasıyla Yargılanıyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen olayda, yanında çalışan üniversite öğrencisi B.S.'ye (25) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Tarık M. mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, tecavüze uğradığını iddia eden B.S.'nin sözlü ifadesini dinledi.

KKTC'de gazete manşetlerine çıkan olay 2 yıl önce Girne İlçesi'ne bağlı Çatalköy'de yaşandı. İddiaya göre B.S., villasında buluştuğu Tarık M'nin tecavüzüne uğradı.

B.S. dün çıkarıldığı mahkemede, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 2017 yılı Temmuz ayında girdiği işte Girne Turizm Limanı'ndaki ofiste bet ve bahis işleri yaptığını ve işe başladığında işin illegal olduğunu bilmediğini; bu süreçte yaptığı bir işlemde bir müşteriye internet üzerinden bin 600 TL yerine yanlışlıkla 16 bin TL ödediğini söyledi. Paranın maaşından kesilmesi sonrası işi bıraktığını ve bin TL alacağını tahsil için eski patronu olan Tarık M.'nin villasına gittiğini; burada da alkol aldığını ve kendisini öpmek isteyen eski patronuna mani olmaya çalıştığı sırada Tarık M.'nin itmesi sonrası kafasını çarpıp bayıldığını; sabah da ağrı ile uyandığını söyledi. Villadan ayrılıp kendi evine gittiğini söyleyen B.S., iki gün sonra annesine durumu anlattığını ve gittikleri hastanede cinsel saldırıya uğradığını öğrendiklerini ve polise giderek şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık avukatı Yünsal Ünsal da, B.S.'nin Tarık M. ile değil, Ziya Y. ile birlikte olduğunu iddia etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - Karahasan

Kaynak: DHA