Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Önder Kabri Başında Anıldı

Samsun'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muzaffer Önder, ölümünün 13. yılında kabri başında anıldı.

Önder'in Kolay Mahalle Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen programa, kızı Mürüvvet Önder Er ve yakınları ile sevenleri katıldı.

Mürüvvet Önder Er, burada yaptığı konuşmada, babasının her yıl anılması ve bugünkü siyasilerin "örnek bir insandı" demelerinin kendisini çok mutlu ettiğin idile getirerek, "Babam yumuşak huylu, kimsenin kalbini kırmamaya çalışan, işini layıkıyla yapma çabası gösteren bir kişiydi. Siyasi hayatı boyunca her kesimden saygı görmüş ender insanlardandı. Buraya gelerek bizlerin acısını paylaşan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Muzaffer Önder'in özel kalem müdürlüğünü yapan Yılmaz Türkoğlu ise, Önder'in 1989-1999 yıllarında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğunu belirterek, "Muzaffer Önder sadece CHP'lilerin değil, her kesimden insanın takdirini kazanmış bir insandı. Ona kimileri 'baba', kimileri 'abi' diye seslenirdi. Çok az kişi 'Muzaffer Bey' derdi." diye konuştu.

Kur'an Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.