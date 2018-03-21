Eski Büyükelçi ve Milletvekili Bölükbaşı'nın Vefatı

Başkent Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Adnan Torgay, kronik bir hastalıkla mücadele eden eski diplomat ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı'nın, bütün tedavi yöntemleri eksiksiz uygulanmasına rağmen bugün saat 08.10'da vefat ettiğini belirtti.

Torgay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bölükbaşı'nın uzun yıllar önce tanısı konmuş kronik bir hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

Bölükbaşı'nın ağır tedaviler uygulandığı sırada bile görevi ve işlerini eksiksiz olarak yerine getirdiğini ifade eden Torgay, "Kronik bir hastalıkla mücadele içerisindeydi. Tıbbın bütün tedavi yöntemleri eksiksiz olarak kendisine uygulanmasına rağmen özellikle son 48 saatte çok hızlı bir şekilde durumu ağırlaştı. Bugün sabah saat 08.10'da da kendisini kaybettik." dedi.

Prof. Dr. Torgay, bir gazetecinin, "Kanser tedavisi gördüğü söyleniyor. Tam rahatsızlığı nedir?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Kanser tedavisi görüyordu gerçekten. Uzunca bir süre önce tanısı konmuş bir hastalık. Tanı konduğu zaman bile problemleri son derece yaygındı. Ama buna rağmen bu dönemi son derece iyi geçirdi. Bütün tedaviler eksiksiz uygulanmasına rağmen maalesef bazı şeylerin önüne geçmek mümkün olamıyor."

Torgay, Bölükbaşı'nın ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.