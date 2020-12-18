Eski Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Buyoya, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
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Eski Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Buyoya, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

18.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:13
Eski Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Buyoya, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Eski Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Buyoya, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Buyoya, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Buyoya, perşembeyi cumaya bağlayan gece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Paris'te yaşamını yitirdi.

Mali'nin başkenti Bamako'da rahatsızlanan Buyoya'nın, tedavi için Fransa'ya gittiği ancak Paris'e varır varmaz hastaneye ulaşamadan ambulansta hayatını kaybettiği öğrenildi.

Buyoya, 1987-1993 ve 1996-2003 arasında ülkeyi yönetmiş ve Kasım 2020'ye kadar da Afrika Birliği Mali ve Sahel Bölgesi Yüksek Temsilciliği görevini yürütmüştü.

Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza da kalp krizi sonucu 8 Haziran'da yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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