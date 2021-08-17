Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Sankara cinayetine ilişkin dava ekimde başlayacak
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Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Sankara cinayetine ilişkin dava ekimde başlayacak

Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Sankara cinayetine ilişkin dava ekimde başlayacak
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Thomas Sankara suikastına ilişkin davanın ilk duruşması 11 Ekim'de görülecek.

Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Thomas Sankara suikastına ilişkin davanın ilk duruşması 11 Ekim'de görülecek.

Burkina Faso Askeri Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Sankara ve 12 kişinin 1987'de öldürülmesine ilişkin davanın 11 Ekim'de başkent Vagadugu'da başlayacağı duyuruldu.

Burkina Faso'daki "Sankara İçin Adalet, Afrika İçin Adalet" uluslararası platformu, 14 Nisan'da, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın görev yaptığı sırada Sankara suikastı öncesi ve sonrası dönemini kapsayan arşivlerin, Burkina Faso'ya teslim edilmesini istemişti.

Bunun üzerine Fransa, Burkina Faso'ya içinde istihbarat ve analiz notlarının yer aldığı birkaç dosya iletmişti.

Sankara'nın ölümü

Burkina Faso'nun efsanevi lideri olarak anılan Sankara, 1983-1987 dönemindeki askeri darbeye kadar cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

Sankara, darbeyle görevden uzaklaştırılmaya çalışılmış, 1987'de darbe sırasında çıkan çatışmalarda 37 yaşında hayatını kaybetmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Sankara'nın ölümünün doğal yollardan gerçekleştiği öne sürülmüştü.

Askeri mahkeme ise 13 Nisan'da eski Cumhurbaşkanı Blaise Compaore'yi, 1987'deki darbe sonucu görevi devraldığı Sankara'yı öldürmekle suçlamıştı.

Mahkeme, Sankara'nın ölümüyle ilgili Compaore'nin sağ kolu olarak bilinen General Gilbert Diendere dahil 13 kişiye de aynı suçlamada bulunmuştu.

Compaore, darbe sırasında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren Sankara'nın ölümünün yanı sıra devlet güvenliğini tehlikeye atmak ve cesetleri gizlemekle de suçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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