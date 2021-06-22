Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, yolsuzluktan yargılandığı davada beraat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, yolsuzluktan yargılandığı davada beraat etti

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, yolsuzluktan yargılandığı davada beraat etti
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, otomotiv sektöründeki şirketlerden rüşvet aldığına ilişkin yolsuzluk davasında, "delil yetersizliği"nden beraat ettiği belirtildi.

BUENOS Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, otomotiv sektöründeki şirketlerden rüşvet aldığına ilişkin yolsuzluk davasında, "delil yetersizliği"nden beraat ettiği belirtildi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, 10. Bölge Federal Mahkeme, Lula da Silva ile başkanlığı döneminde kabine şefi olarak görev yapan Gilberto Carvalho'nun, rüşvet almakla suçlandığı davada suçsuz olduğuna hükmetti.

Lula da Silva, Carvalho ve diğer 5 kişinin suçlandığı davada mahkeme, sanıkların rüşvet aldığına dair yeterli kanıt bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

"Zelotes Operasyonu" olarak bilinen dava, Lula da Silva'nın otomotiv sektöründeki şirketlerin vergi indirimlerini uzatmak karşılığında, lideri olduğu İşçi Partisinin seçim kampanyasını desteklemek için 6 milyon Brezilya reali (yaklaşık 1,2 milyon dolar) rüşvet aldığı suçlamasıyla 2017'de başlamıştı.

Lula da Silva 29 yıl hüküm giymiş, 580 cezaevinde kalmıştı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, 15 Nisan 2021'de, Lula da Silva'yı yolsuzluk ve kara para aklama davalarından yargılayarak suçlu bulan 13. Curitiba Federal Mahkemesinin "yetkisiz" olduğuna hükmetmişti. Yüksek Mahkeme, eski devlet başkanı hakkındaki hükümleri iptal ederek soruşturmaların yeniden başlatılmasına karar vermişti.

Şu ana kadar 4 yolsuzluk davasında yargılanan ve bunlardan ikisinde toplam 29 yıl hüküm giyen Lula da Silva'nın davalarına ilişkin iddiaların yeniden soruşturulma kararı, 2022 seçimlerinde adaylığının önünü açmıştı.

Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten sol görüşlü Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 2018'in Nisan ayında da tutuklanmıştı.

Hakkındaki iddiaları reddeden ve bu suçlamaların, 2018 seçimlerine katılmasını engellemek amacıyla ortaya atıldığını öne süren Lula da Silva, 7 Nisan 2018'de teslim olmuş ve 580 gün hapiste kaldıktan sonra 8 Kasım 2019'da tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

'Kuryeyi zorla alıkoyma' davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı
"Kuryeyi zorla alıkoyma" davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı
Eşini 46 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsın cezası 'zevk almadığı' gerekçesiyle indirildi
Eşini 46 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsın cezası "zevk almadığı" gerekçesiyle indirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Angela Merkel Boris Johnson Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Selçuk Tekay Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Mert Müldür Merih Demiral Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, yolsuzluktan yargılandığı davada beraat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 03:27:28. #1.14#

title