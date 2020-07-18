Eski brandalar alışveriş çantasına dönüşüyor Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek ve Kültür Merkezinde eski brandalar tekrardan işlenerek alışveriş çantasına dönüştürülüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek ve Kültür Merkezinde eski brandalar tekrardan işlenerek alışveriş çantasına dönüştürülüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sıfır atık projesi kapsamında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla köprülü kavşaklar ve üst geçitlerde kullanılan brandalar, geri dönüşüme kazandırmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda kullanılmış brandalar, kadınların elinde alışveriş çantasına dönüştürülüyor.

Hazırlanan çantalar vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Kaynak: AA