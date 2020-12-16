Eski Bolivya lideri Morales'e "sandalyeli" tepki
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Eski Bolivya lideri Morales'e "sandalyeli" tepki

16.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:33
Eski Bolivya lideri Morales'e

Bolivya'nın önceki devlet başkanı Evo Morales, ülkede gerçekleştirilecek olan valilik seçimlerindeki bir mitingte yer alması tepkiye neden oldu.

Bolivya'nın önceki devlet başkanı Evo Morales, ülkede gerçekleştirilecek olan valilik seçimlerindeki bir mitingte yer alması tepkiye neden oldu. Sosyalizm Hareketi Partisi'nin destekçileri Morales'e sandalye fırlattı.

Bolivya'da Santa Cruz Departmanı'nın vali adayı Pedro Garcia'yı desteklemek için bir mitinge katılan Bolivya'nın eski devlet başkanı Evo Morales'e sandalye fırlatıldı. Sosyalizm Hareketi Partisi'nin destekçileri mitingde parti yöneticilerine ve Morales'e binayı terk etmeleri için uyarıda bulundu. Morales uyarıları dikkate almadı.

"ÇIK DIŞARI BURAYI TERKET""

O sırada Sosyalizm Hareketi Partisi desteçileri Morales'e "Çık dışarı, burayı terket" diye bağırdıktan sonra, oturdukları sandalyeleri sahneye fırlatmaya çalıştı. Polisin tüm çabalarına rağmen bir protestocu sahneye çıkarak elindeki sandalyeyi Morales'e fırlattırken,sandalye eski devlet başkanının kafasına isabet etti. Söz konusu kişinin gözaltına alınıp alınmadığı bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRGÜNDEN BİR YIL SONRA ÜLKEYE DÖNDÜ

Morales, Ekim 2019'da protestolar ardından iptal edilen seçimlerden sonra ülkesinden ayrılmıştı. Sürgün yaşamının büyük bölümünü Arjantin'de geçiren Morales bir yıllık sürgün yaşantısının ardından geçtiğimiz Kasım ayında ülkesine geri dönmüştü. Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales hakkında, "ayaklanma, terörizm ve terörizmin finansmanı" suçlarıyla itham edildiği soruşturmada tutuklama kararı da çıkarılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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