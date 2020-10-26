Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales hakkındaki suçlamalar düşürüldü

Bolivya Adalet Bakanlığı, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkındaki isyana teşvik ve terörizm suçlamalarını düşürerek, tutuklama emrini iptal etti.

Bolivya Adalet Bakanlığı, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkındaki isyana teşvik ve terörizm suçlamalarını düşürerek, tutuklama emrini iptal etti.

Bolivya'da 2019 Kasım ayında yapılan darbe sonrası eski Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika'ya kaçmış, ardından Arjantin'e geçerek siyasi mülteci olmuştu. Bolivya Adalet Bakanlığı, Morales'e isyana teşvik ve terörizm suçlamalarını yönelterek, hakkında tutuklama emri çıkartmıştı.

Bolivya Adalet Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, eski Devlet Başkanı Morales hakkındaki isyana teşvik ve terörizm suçlamalarının düşürüldüğü ve tutuklama emrinin iptal edildiği duyuruldu. La Paz Adalet Divanı (TDJ) Başkanı Jorge Quino ise yaptığı açıklamada, "Dava hakimi, temel hakların ihlal edildiğini gördü. Temelde savunma hakkına saygı gösterilmediğini kabul etti. Suçlamayı ve tutuklama emirlerini iptal etmeyi kabul etti" ifadelerini kullandı. Quino, davanın hakimi, suçlamayı yapan ve tutuklama emrini çıkaran savcılara yaptıkları hatalar konusunda uyarıda bulunulduğunu aktardı.

Morales 11 Kasım'da ülkesine dönmeyi planlıyor

Davanın düşürülmesinin ardından Bolivya'nın sürgündeki eski Devlet Başkanı Morales, çeşitli kuruluşların talebi üzerine 11 Kasım'da ülkesine dönebileceğini açıkladı. Morales, "Bu hafta veya önümüzdeki hafta dönme konusunda hiçbir sorunum yok. Ancak bölgesel veya ulusal kuruluşların kararlarına da saygı duyuyorum. Yetkililerin, toplumsal hareketlerin ve seçilmiş yetkililerin farklı görüşleri var" dedi. - LA PAZ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı