Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Kovid-19'a yakalandı

BUENOS Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Morales'in basın ekibi, Bolivya'da yayın yapan Kawsachun Coca radyosunun Facebook hesabından, "Morales'in Kovid-19'a yakalandığı" şeklindeki açıklamasını doğruladı.

Açıklamada, Morales'in öksürük gibi hafif semptomlar gösterdiği, durumunun stabil olduğu ve karantinada bulunduğu kaydedildi.

Morales, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından birkaç saat önce Twitter'dan durumunun iyi olduğunu aktarmış, kendisine gösterilen dayanışma sağlığı için endişelenenlere de teşekkürlerini iletmişti.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'yı 2006'dan 2019'a kadar yöneten Morales, 20 Ekim 2019'da düzenlenen genel seçim sonrası ülkede patlak veren siyasi kriz nedeniyle 11 Kasım'da Bolivya'dan ayrılmış, "siyasi sığınmacı" olarak önce Meksika'ya sonra da Arjantin'e gitmişti.

Morales, 18 Ekim 2020'deki genel seçimi, başkanlığı döneminde ekonomi bakanlığı görevinde bulunan Luis Arce Catacora'nın kazanmasıyla, ülkesinden ayrılışının 1. yılında Bolivya'ya dönmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik