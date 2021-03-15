Eski Bolivya Devlet Başkanı Anez ve 2 eski bakan hakkında önleyici tutuklama kararı çıkarıldı
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Eski Bolivya Devlet Başkanı Anez ve 2 eski bakan hakkında önleyici tutuklama kararı çıkarıldı

15.03.2021 07:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 07:28
Eski Bolivya Devlet Başkanı Anez ve 2 eski bakan hakkında önleyici tutuklama kararı çıkarıldı

BUENOS Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği sürece ilişkin yürütülen soruşturmada, 13 Mart'ta gözaltına alınan eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez ile eski Enerji Bakanı Rodrigo Guzman ve eski Adalet Bakanı Alvaro Coimbra hakkında önleyici tutuklama kararı verildi.

BUENOS Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği sürece ilişkin yürütülen soruşturmada, 13 Mart'ta gözaltına alınan eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez ile eski Enerji Bakanı Rodrigo Guzman ve eski Adalet Bakanı Alvaro Coimbra hakkında önleyici tutuklama kararı verildi.

Bolivya basınında çıkan habere göre, ülkede "darbe davası" olarak bilinen soruşturma kapsamında, hakkında 6 ay önleyici tutuklama istenen Anez, Guzman ve Coimbra, 8 saatten fazla süren duruşmada, hakim Regina Santa Cruz'un karşısına çıktı. Hakim Cruz, bu kişilerin soruşturmaya müdahale etme ve kaçma riskleri bulunduğu gerekçesiyle haklarında 4 ay süreyle önleyici tutuklama kararı çıkardı.

Kararın ardından Anez, Guzman ve Coimbra cezaevine gönderildi.

Anez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki yargı sisteminin, iktidardaki Sosyalizme Doğru Hareketi Partisinin (MAS) kararlarını uyguladığını savunarak, "Beni, hiç gerçekleşmemiş bir 'darbenin' davasını beklemek üzere 4 ay süreyle tutukladılar. Buradan Bolivya'yı inanç ve umut sahibi olmaya çağırıyorum. Bir gün hep beraber daha iyi bir Bolivya inşa edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bolivya'da, Morales'in "darbe" olarak nitelediği istifa sürecinin ardından geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Anez ile eski 5 bakan hakkında 13 Mart'ta yakalama kararı çıkarılmıştı.

Morales'in istifası

Bolivya'da, 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestolarının, polisin isyanının ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve ertesi gün ülkesinden ayrılarak, önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

O dönem, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş ve bu protestolarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Bolivya'da, Anez'in göreve gelmesini takip eden 3 ay içinde düzenlenmesi gereken genel seçimler, 18 Ekim 2020'de düzenlenmiş, Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.

Morales, Catacora'nın genel seçimi kazanmasının ardından, ayrılışının 1. yılında ülkesine dönmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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