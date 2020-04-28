Eski BM Suriye özel danışmanı Jan Egeland'dan "İdlib'de Kovid-19" uyarısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski BM Suriye özel danışmanı Jan Egeland'dan "İdlib'de Kovid-19" uyarısı Açıklaması

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Suriye özel danışmanı ve Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İdlib'de de görüldüğünü belirterek, bölgede çatışmaların yeniden başlamasının tüm Suriye için "tam bir felaket" olacağı uyarısında bulundu.

Eski BM Suriye özel danışmanı Jan Egeland'dan
28.04.2020 19:52 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:52

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Suriye özel danışmanı ve Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İdlib'de de görüldüğünü belirterek, bölgede çatışmaların yeniden başlamasının tüm Suriye için "tam bir felaket" olacağı uyarısında bulundu.

Egeland, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) video konferans yoluyla düzenlediği toplantıda, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir önceki BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı olan Egeland, Kovid-19'un "insanlığın ortak düşmanı" olduğunu vurguladı.

Egeland, AA muhabirinin, Cenevre'de Beşşar Esed rejimi temsilcilerinin uzlaşmaz tutumu nedeniyle başarısızlıkla sona eren Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının geleceği ve İdlib'deki duruma ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Tüm taraflara, kendi siyasi görüşlerini bir tarafa koymaları çağrısı dışında Anayasa Komitesine ilişkin gerçekten bir yorumda bulunamayacağım. Çünkü şu an ortak bir düşman ve tehdit olan bir virüsle pandemiyle karşı karşıyayız. Şimdi bir uzlaşma ve anlaşma için masaya oturma zamanı."

"Kovid-19 İdlib'de"

Egeland, İdlib'de savaşın tekrar başlamaması gerektiğinin altını çizerek, "Kovid-19 salgının üstüne bir de çatışmalar yeniden başlarsa bu Suriye geneli için tam anlamıyla bir felaket olacak. Çünkü virüs halihazırda İdlib'de. Dolayısıyla yeniden savaşa başlayamazlar, başlamamalıdırlar." ifadesini kullandı.

İdlib'in "devasa bir mülteci kampı haline geldiğini" vurgulayan Egeland, bölgede Suriye içinde yerinden edilmiş siviller için yüzlerce yerleşim yeri bulunduğunu aktardı.

Egeland, buradaki sivillerin aşırı derecede savunmasız durumda olduğuna, insanların dar bir alana sıkışmış vaziyette iç içe yaşadığına dikkati çekerek, "(Çatışmaların) tekrar başlamasına tahammül edemeyiz. Bence de bu olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İdlib'de durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteğiyle ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Saldırılarına kısa süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri, bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalıyla Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan itibaren yaklaşık 2 milyon sivil göç etti.

Türkiye ve Rusya, 12 Ocak 2020'de ateşkesin başlaması için mutabık kaldı ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü. Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı.

Son ateşkes, 6 Mart'ta saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girdi. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlallerine rağmen ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi Haberler
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı Haberler
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi
Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Ozan Güven Bülent Ersoy Uraz Kaygılaroğlu
Spor Falcao Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Roberto Carlos Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Eski BM Suriye özel danışmanı Jan Egeland'dan "İdlib'de Kovid-19" uyarısı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 20:01:43. #1.14#
title