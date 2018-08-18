Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Ölümü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, bugün yaşamını yitiren eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan için, "Kofi Annan insan ahlakı ve zerafetinin en iyi ve somut örneğiydi." ifadesini kullandı.

Hüseyin, İsviçre'nin başkenti Bern'de tedavi gördüğü hastanede ölen Annan için taziye mesajı yayımladı.

Annan'ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Hüseyin, "O, binlerce kişinin arkadaşı ve milyonların lideriydi." değerlendirmesini yaptı.

"Kofi Annan insan ahlakı ve zerafetinin en iyi ve somut örneğiydi" diyen Hüseyin, BM'ye 31 yaşında adım attığında ilk patronunun Kofi Annan olduğunu aktardı.

Hüseyin, "Ne patrondu ama! Daima cesaret veriyordu, doğrudan konuşuyordu ama asla nezaketsiz değildi." ifadelerini kullandı.

Görev süresi boyunca sıkça eleştirilen Hüseyin, "İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak izole edildiğimde ve yalnız hissettiğimde -bu son 4 yılda sıkça oldu- onunla Cenevre çevresinde uzun yürüyüşlere çıkıyordum ve onu dinliyordum." ifadesini kullandı.

Kofi Annan Vakfından bu sabah yapılan açıklamada, eski BM Genel Sekreteri Annan'ın henüz teşhis konulamayan bir hastalık nedeniyle İsviçre'nin başkenti Bern'de tedavi gördüğü hastanede öldüğü bildirilmişti.

Kofi Annan kimdir?

Gana'nın Kumasi şehrinde 8 Nisan 1938'de doğan Annan, eğitimini ABD ve İsviçre'de tamamladı.

Annan, 13 Aralık 1996'da Birleşmiş Milletlerin yedinci genel sekreteri olarak seçildi. 2001'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.



BM Genel Sekreterliği görevine getirilen ilk siyahi kişi olan Annan, 1997-2006 yıllarında bu görevi yürütmüştü.

Kofi Annan, 10 yıllık BM Genel Sekreterliği görevinden sonra, 1 Ocak 2007'de görevini Güney Koreli Ban Ki-mun'a devretti.

Eski BM Genel Sekreteri, Kıbrıs'ta tarafların uzlaşmasına zemin oluşturması amacıyla plan hazırlamıştı. Annan'ın hazırladığı plan, 11 Kasım 2002'de Türk ve Rum tarafına sunulmuş, 2004 yılında adada yapılan referandumda Rum tarafı "Hayır" dediği için hayata geçmemişti.

Annan, Suriye iç savaşının ikinci yılında, Mart 2012'de BM Suriye Özel Temsilcisi olarak, tarafların çatışmaları durdurmasını esas alan 6 maddelik bir çözüm planı sunmuştu. Annan, 3 ay sonra şiddet olaylarının artması nedeniyle başarısız olduğunu itiraf etmiş, Ağustos 2012'de bu görevden istifa etmişti.

Kofi Annan ayrıca, Arakan Danışma Komisyonunun kurulmasına da öncülük etmişti.