Eski bir gazeteci, 10 yıldır vekil: AP'nin yeni başkanı Sassoli kim?

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni başkanı Sosyal Demokratlar'ın (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli oldu. 63 yaşındaki Sassoli yapılan oylamanın ikinci turunda 667 geçerli oyun 345'ini alarak iki bucuk yıllığına bu görevi yürütmeye hak kazandı. Eski bir haber sunucusu olan 1956 Floransa doğumlu İtalyan kökenli siyasetçi ve gazeteci Sassoli 10 yıldır Avrupa Parlamenteri olarak görev yapıyor.

Devlet televizyonunda haber sunucusuydu

1970'li yıllarda Floransa Üniversitesi'nde Siyaset Bilimler bölümünü bitiren Sassoli kariyerine yerel ajanslarda gazeteci olarak başladı. İl Giorno gibi farklı basın kuruluşları ile çalıştı, canlı yayınlar yaptı ve programlar sundu. Euronews.com'da Görüntüle