Eski Bilecik Müftüsü Çetin hayatını kaybetti

04.10.2019 13:18

Bilecik eski İl Müftüsü Necdet Çetin, yaşamını yitirdi.



1969 yılında vekil imam hatip olarak Bilecik'in Osmaneli ilçesinde göreve başlayıp, 1996-1998 yılları arasında Bilecik İl Müftülüğü görevinde bulunan eski İl Müftüsü Necdet Çetin, hayatını kaybetti. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bugün toprağa verilecek Çetin'in ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Necdet Çetin'in ölüm haberini alan şu anki Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, ailesine ve camiaya başsağlığı diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA