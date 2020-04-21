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Dominik Cumhuriyeti, Avusturya, Spor

Eski biatlon dünya şampiyonu Dominik Landertinger emekli oldu

Eski biatlon dünya şampiyonu Avusturyalı Dominik Landertinger, 32 yaşında emekli oldu.

21.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:22
Eski biatlon dünya şampiyonu Dominik Landertinger emekli oldu

Eski biatlon dünya şampiyonu Avusturyalı Dominik Landertinger, 32 yaşında emekli oldu.

Avusturya Kayak Federasyonunun internet sitesine açıklama yapan Landertinger, 2017'de omurgasından geçirdiği operasyon üzerine bu kararı aldığını duyurdu.

Landertinger, "Kariyerime devam etmek vücudum ve sağlığım için aç gözlülük olurdu." ifadesini kullandı.

2009 Biatlon Pyeongchang Dünya Şampiyonası'nda birincilik yaşayan Landertinger, olimpiyat kariyerinde ise 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere 4 madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA

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