Eski Beypazarı Ortaokulu, BİLSEM olacak
24.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:58
Eski Beypazarı Ortaokulu binasının, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) olarak hizmet vereceği bildirildi.
Eski Beypazarı Ortaokulu binasının, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) olarak hizmet vereceği bildirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, yaptığı açıklamada, binada düzenlemeler yapacaklarını kaydetti.
Binada üstün yetenekli öğrencilerin eğitim göreceğini aktaran Dursun, kurumun Beypazarı eğitimine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak