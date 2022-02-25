Eski Beydağ Belediye Başkanı Enver Kırcan, vefat etti - Haberler
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Eski Beydağ Belediye Başkanı Enver Kırcan, vefat etti

AA, Zeynep Çelikkol - Güncel
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Eski Beydağ Belediye Başkanı Enver Kırcan, vefat etti

Beydağ'da 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Enver Kırcan (81) hayatını kaybetti.

BEYDAĞ, İZMİR (AA) - Beydağ'da 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Enver Kırcan (81) hayatını kaybetti.

Beydağ Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kırcan için belediye önünde tören düzenlendi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Beydağ'ın sadece eski bir belediye başkanını değil aynı zamanda sevilen sayılan bir büyüğünü, ağabeyini kaybettiğini belirtti.

Kırcan'a rahmet dileyen Yılmazlar, Kırcan'ın Beydağ'a kendisinin geride bıraktığı güzel anılarla hatırlanacağını ifade ederek, sevenlerine, yakınlarına, Beydağlılara başsağlığı diledi.

Enver Kırcan, Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Adaküre Mahallesi Kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Beydağ Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Kazım Özdemir, ilçenin eski belediye başkanları ve protokol mensupları da katıldı

AA / Zeynep Çelikkol - Güncel

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