ESKİ BESNİ CADDESİ'NDE ASFALT ÇALIŞMASI

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, altyapı çalışmaları tamamlanan Eski Besni Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladı.

Daha önce Su Ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekiplerimiz tarafından her yağışta göle dönen Eski Besni Caddesi'nde gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarının ardından kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, caddede aslat çalışmalarına başladı.

Caddede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililerimiz, "ASKİM Müdürlüğümüz tarafından caddede 2 bin 200 metre boyunca 800'lük yağmursuyu hattı döşendi. Tamamlanan çalışmaların ardından Fen İşleri Müdürlüğümüz caddenin asfaltını yenilemeye başladı. İnşallah çaşışmaları en kısa sürede tamamlayarak yolu yeni haliyle halkımızın hizmetine açacağız" diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren cadde sakinleri ise Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ve ekiplerimize teşekkür etti.

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