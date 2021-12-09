Eski belediye meclis üyesinin kaybolmasına ilişkin davada tutuklu sanıkların sayısı 5'e yükseldi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yaklaşık 13 yıl önce kaybolan eski Kırşehir Belediye Meclis üyesi Hasan Kırışık'ı öldürdükleri iddiasıyla 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "tasarlayarak canavarca hislerle öldürmek, evrak yoluyla yağma, şantaj ve suç işlemek için örgüt kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan R.A, M.K, G.K, F.K. ile tutuksuz sanıklar M.D, A.S. ve Ö.K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki Mustafa Kırışık, tutuksuz sanıkların tamamının tutuklanmasını talep etti.

Sanıklar da Hasan Kırışık'ın kaybolmasıyla ilgilerinin bulunmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ö.K'nin tutuklanmasına karar vererek duruşmayı 20 Ocak'a erteledi.

Davanın geçmişi

Kırşehir'de kereste işi yapan eski AK Parti Kırşehir Belediye Meclis üyesi Hasan Kırışık, 20 Mart 2008'de kaybolmuş, soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanığın ifadesi doğrultusunda R.A, M.K, G.K, F.K. M.D, A.S, Ö.K. hakkında 2019 yılında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Dava devam ederken Hasan Kırışık'a ait bağ evinde bulunan ve "Almanya'ya gidiyorum" yazılı notun Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki incelemede sanıklardan birine ait olduğuna yönelik tespit üzerine tutuksuz yargılanan R.A, M.K, G.K. ve F.K. tutuklanmıştı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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