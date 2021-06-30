Eski belediye çalışanı kansere yenik düştü
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Eski belediye çalışanı kansere yenik düştü

Eski belediye çalışanı kansere yenik düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uzun süredir kanserle savaşan eski belediye çalışanı, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uzun süredir kanserle savaşan eski belediye çalışanı, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kök hücre nakli yapılması için Karasu'nun adeta seferber olduğu ve yurt genelinden de destek gelen kampanyalarla hayata tutunmaya çalışan Karasu Belediyesi Fen İşleri eski Müdürü Tolga Eray (35), uzun süreden beri sürdürdüğü mücadeleyi kaybetti. Annesi Gülşen Eray'dan kök hücre alan ve yaklaşık bir yıldan beri sağlık durumu iyi olan Tolga Eray, yeniden rahatsızlanması üzerine Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Durumu ağırlaşan Eray, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eray'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - SAKARYA

Eski belediye çalışanı kansere yenik düştü
Eski belediye çalışanı kansere yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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