ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde eski belediye başkanının oğlu sahte içkiden hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kısas kırsal Mahallesi'nde yaşayan İmam Demir (56), aldığı alkol sonrası fenalaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sahte içkiden hayatını kaybettiği öğrenilen İmam Demir'in, 1992 yılındaki seçimleri Doğruyol Partisinden (DYP) kazanan ve bir dönem başkanlık görevi yürüten Kısas Beldesi eski Belediye Başkanı İsa Demir'in oğlu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Şinasi İnan/İHA)