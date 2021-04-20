Eski belediye başkanın eşi hayatını kaybetti
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Eski belediye başkanın eşi hayatını kaybetti

Eski belediye başkanın eşi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eski Bilecik Belediye Başkanı merhum Necati Önen'in eşi Gülderen Önen vefat etti.

Eski Bilecik Belediye Başkanı merhum Necati Önen'in eşi Gülderen Önen vefat etti.

1963-1973 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı yapan merhum Necati Önen'in eşi Gülderen Önen tedavi gördüğü Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, sosyal medya hesabından Gülderen Önen'in hayatını kaybettiği duyurarak, "Eski belediye başkanlarımızdan Necati Önen'in eşi Gülderen Önen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Gülderen Önen'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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