Eski belediye başkanı vefatının 16. yıldönümünde unutulmadı
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Eski belediye başkanı vefatının 16. yıldönümünde unutulmadı

Eski belediye başkanı vefatının 16. yıldönümünde unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, yaklaşık 20 yıl ilçede belediye başkanlığı görevini yürüten merhum Servet Yiğit'i vefatının 16. yıldönümünde unutmadı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, yaklaşık 20 yıl ilçede belediye başkanlığı görevini yürüten merhum Servet Yiğit'i vefatının 16. yıldönümünde unutmadı.

Başkan Doğru, merhum belediye başkanı Servet Yiğit'in ölüm yıldönümü nedeniyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 1984-2004 yılları arasında Anavatan Partisi'nden 4 dönem üst üste ilçe belediye başkanı seçilen Servet Yiğit'i andı.

Doğru'nun sosyal medyadan verdiği mesajda, "Vefatının 16. Yıl dönümünde Araban Belediye Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği 2. Başkanlığı yapan Merhum başkanımız Servet Yiğit'i Saygı ve Rahmetle Anıyorum" ifadeleri yer aldı. - GAZİANTEP

Eski belediye başkanı vefatının 16. yıldönümünde unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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