Eski belediye başkanı maketlerle tarihi binalara hayat verdi

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta emekliliğinin ardından maket yapımına merak salan eski belediye başkanı, kentteki çok sayıda tarihi binanın ahşaptan maketini yaptı.

Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya beldesinin 1994-1999 yıllarında belediye başkanlığını yapan 73 yaşındaki Garip Kale, emekli olduktan sonra boş vakitlerini maket yapmaya ayırdı. Gürgen ağacından tamamen el işçiliğiyle maketler yapan Kale, son 3 yılda kentteki tarihi binaların maketini yapmaya karar verdi. Kale, Sivas'taki tarihi Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Ankara'daki tarihi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sivas Valiliği ve Jandarma binası gibi tarihi yapıların maketini hazırladı.

Kale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra boş vaktinin çok olduğunu belirterek can sıkıntısı nedeniyle ağaçtan maket yapmaya başladığını söyledi. Evinin balkonunu mini bir atölyeye çevirdiğini ve tamamen el işçiliğiyle maket yaptığını dile getiren Kale, "Sanatı ve sanatkarı çok seviyorum. Aslında sanatla ilgili herhangi bir eğitim almadım. Babam köyde evimizi yapardı, taş duvar ören, kerpiç duvar ören bir ustaydı. Hep onun yanında el hünerlerini öğrendim." dedi.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı tarihi Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nin yanı sıra bazı tarihi binaların da maketlerini yaptığını anlatan Kale, "Bunları hobi olarak yapıyorum. Tarihi eserleri seven bir yapım var, herkes seviyordur mutlaka. Ben çok seviyorum, bunları maket olarak yaptığım zaman sanki dünyalar benim oluyor. Çok hoşuma gidiyor." diye konuştu.

Sivas Kongresi'nin 100. yılında sergi açmak istiyor

Sivas Kongresi'nin 100. yılı olduğunu anımsatan ve yaptığı maketleri sergilemek istediğini ifade eden Kale, "Maketleri Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında sergilemek istiyorum. Bunlar manevi yönden değeri çok büyük olan maketlerimiz. Sergilenmeye uygun görülürse mutlu olurum." değerlendirmesini yaptı.

Kale, evinde sergilediği maketlerin görenlerin büyük beğenisini kazandığını aktararak "Eve gelen misafirlerimiz maketlerin fotoğrafını çekiyor. 'Ne güzel olmuş' diyerek teşekkür ediyor." dedi.

Maketleri yaparken makine kullanmadığını belirten Kale, maket yapımı için günde 1-2 saatini ayırdığını kaydetti.

Kaynak: AA