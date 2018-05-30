Yalnız Yaşayan Eski Belediye Başkanı, Evinde Ölü Bulundu

Yalnız Yaşayan Eski Belediye Başkanı, Evinde Ölü Bulundu

Daha önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar beldesinde belediye başkanlığı yapan İsmail Tekmen, yanlız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yalnız Yaşayan Eski Belediye Başkanı, Evinde Ölü Bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yalnız yaşayan eski belediye başkanı evinde ölü bulundu.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA İÇERİ GİRDİLER

Edinilen bilgiye göre Şeyhsinan Mahallesi'nde bir evde yalnız yaşayan İsmail Tekmen'den (67) haber alamayan yakınları polise haber vererek yardım istedi. Tekmen'in evine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdiklerinde odadaki kanepede cansız bedeniyle karşılaştı.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

İsmail Tekmen'in daha önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar beldesinde belediye başkanlığı yaptığı kaydedildi.

KESİN ÖLÜN NEDENİ BELİRLENECEK

İsmail Tekmen'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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