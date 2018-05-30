Yalnız Yaşayan Eski Belediye Başkanı, Evinde Ölü Bulundu
Daha önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar beldesinde belediye başkanlığı yapan İsmail Tekmen, yanlız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yalnız yaşayan eski belediye başkanı evinde ölü bulundu.
ÇİLİNGİR YARDIMIYLA İÇERİ GİRDİLER
Edinilen bilgiye göre Şeyhsinan Mahallesi'nde bir evde yalnız yaşayan İsmail Tekmen'den (67) haber alamayan yakınları polise haber vererek yardım istedi. Tekmen'in evine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdiklerinde odadaki kanepede cansız bedeniyle karşılaştı.
BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI
İsmail Tekmen'in daha önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar beldesinde belediye başkanlığı yaptığı kaydedildi.
KESİN ÖLÜN NEDENİ BELİRLENECEK
İsmail Tekmen'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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japonyada ıhtıyarlar yalnız ölmemek ıcın yalnız kalmamak ıcın suç işleyıp cezaevıne gırıyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne güzel Kuran-ı Kerim önünde, belli ki imanlı biri. . Allah rahmet eylesin. .Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır