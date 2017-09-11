Eski BDDK Çalışanlarının "Bylock" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) müşaviri, murakıbı, uzman ve uzman yardımcılarından oluşan 18'i tutuklu 26 sanığın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davada, mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya, 18 tutuklu sanık ile tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada bir tutuklu sanık savunmasını yaparken, bir tanık da dinlendi. Söz alan sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, BDDK'ya yazılan yazıların cevabının beklenmesine hükmetti.



Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 25 Ekim'e ertelendi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün eylemleri ve örgütün BDDK yapılanmasına ilişkin bilgilere yer veriliyor.



İddianamede, "ByLock"u kullandıkları tespit edilen sanıklardan eski BDDK Başkan Müşaviri Murat Türker, yeminli murakıplar Eren Özen, Musa Gökçe, Selim Erbağcı, Ömer Çalık, Serkan Güngör, Yusuf Çalışkan ve Abdullah Özkaldı, yeminli murakıp yardımcıları Ramazan Kırdağ, Süleyman Üner, Kayhan Kahyalar, Gökhan Konak ve Arif Özoğlu, uzman yardımcıları Büşra Bakar, Merve Er, Orhan Kırtay, Rüştü Harun Ergüneş, Sedat Aras, Turgut Atıcı, Remzi Yıldız, Mehmet Baytok ve Mustafa Turan, bankacılık uzmanları Neslihan Aksakal, Mustafa Şimşek ve Bayram Çakır ile bankacılık uzman yardımcısı Aytunç Bakır'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.