Eski BBP İzmir İl Başkanı İsmail Gider'in yargılandığı FETÖ davası

26.09.2019 15:34

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski BBP İzmir İl Başkanı İsmail Gider'in yargılanmasına devam edildi.



İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Gider ve avukatı hazır bulundu.



Duruşmada ifade veren mali müşavir O.K, uzun zamandır tanıdığı Gider'in FETÖ ile bağlantısının olmadığını, farklı görüşlere sahip olmalarına rağmen kendisine çok güvendiğini söyledi.

İsmail Gider de eski ifadelerini tekrar ederek, FETÖ ile bağlantısının olmadığını ileri sürdü.

Gider'in avukatı, Ankara'da bulunan ve çeşitli nedenlerle duruşmaya katılmayan bir tanığın daha dinlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, talebi oy birliğiyle kabul ederek duruşmayı erteledi.

İzmir merkezli 9 ilde, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik 20 Nisan 2018'de düzenlenen operasyonda eski BBP İzmir İl Başkanı İsmail Gider de gözaltına alınmıştı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gider hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: AA