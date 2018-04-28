Eski BBP Genel Başkan Adayı, İyi Parti'den Aday Olmaya Hazırlanıyor
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden sonra BBP Genel Başkanlığına adaylığını koyan Türkiye İnisiyatif Hareketi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti'den milletvekili adayı olmaya hazırlanıyor.
Türkiye İnisiyatif Hareketi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'ye katılacağı iddia edildi.
İYİ PARTİ'DEN ADAY OLACAĞI İDDİA EDİLDİ
Yeniçağ'da yer alan habere göre, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Nizam-ı Alem Ocakları eski genel başkanlarından, Türkiye İnisiyatif Hareketi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun İyi Parti'den Milletvekili adayı olacağı kulislerde dolaşıyor.
BBP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY OLMUŞTU
Yavuz Ağıralioğlu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinden sonraki süreçte BBP Genel Başkan adayı olmuştu.
"GÜZEL OLACAK, İYİ OLACAK"
Bu arada Ağıralioğlu'nun yardımcılarından Fahri Bozgeyik'ten de dikkat çekici mesajlar geldi. Bozgeyik, Ağıralioğlu'nun fotoğrafını da paylaşarak, "Güzel olacak, iyi olacak" yazdı.