Eski Başyaver Ali Yazıcı'ya müebbet Cumhurbaşkanına suikast ve 2 polisin şehit edilmesi davasında bugün yeniden hakim karşısına çıkan eski Başyaver Ali Yazıcı'ya müebbet hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanına suikast ve 2 polisin şehit edilmesi davasında bugün yeniden hakim karşısına çıkan eski Başyaver Ali Yazıcı'ya müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme daha önce yardım ve yataklıktan yargılanan Ali Yazıcı'nın yardım ve yataklık değil olayın asli faili olduğunu hükmetti.

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi, Anayasayı ihlal ve 2 polis memurunun şehit edilmesine yönelik davada 18 yıl hüküm giyen Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri Ali Yazıcı için yerel mahkemenin cezası Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından cezanın az olması nedeniyle bozulmuştu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görülen davada daha önce suikasta yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile 18 yıl hapis cezası verilen Ali Yazıcı'nın olayın asli faili olduğu hükmedilerek cezası müebbet hapis cezasına çevrildi.

Öte yandan, aynı davada müebbet hapis cezası alan Dalaman Deniz Hava eski Üs Komutanı Cenk Bahadır Avcı da suikast girişimi suçundan beraat etmişti. Avcı'ya 'Anayasa'ya ihlal ve darbeye yardım ve yataklık' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sabah saatlerinde başlayan duruşma akşam saat 21.00'de bitti.

(Bekir Tosun/İHA)

Kaynak: İHA