Eski Başpolise Fetö'den Tutuklama
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski başpolis tutuklandı.
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski başpolis tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Garson" adlı gizli tanıktan ele geçirilen CD'deki kodlamalarda mahrem yapı içerisinde olduğu, örgüt adına faaliyette bulunduğu ve ByLock kullandığı öne sürülen G.B. hakkında yakalama kararı çıkarttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan'da düzenlenen operasyonda, eski başpolis G.B'yi gözaltına aldı.
Sivas'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA