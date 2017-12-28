Eski Başkanın İsmi Kaldırıldı
Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un idari binasında eski kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un ismi kaldırıldı.
Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un idari binasında eski kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un ismi kaldırıldı.
Kardemir Karabükspor'un yeni yönetimi tarafından Yenişehir bölgesinde yer alan idari binasındaki tabelada isim değişikliğine gitti. Tesislerin tabelasında yer alan Hikmet Ferudun Tankut ismi tabeladan sökülerek tesislerin adı Kardemir AŞ. Spor Tesisi olarak belirlendi.
(Yasin Erdem/İHA)